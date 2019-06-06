В мэрии обработали все поступившие предложения о размещении храма св.Екатерины. Определено 60 вариантов
Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по размещению храма св. Екатерины, мэрия наконец обработала поступившие заявки и сформировала итоговый лонг-лист. Речь идет о 60 вариантах. Ранее, напомним, в списке было 48 площадок.
Первые 13 площадок предлагались более 100 раз, лидирует, как и прежде, пустырь на Фурманова - Белинского, но в топе и все три предыдущих варианта размещения:
- Пустырь на перекрестке ул. Белинского - Фурманова
- ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы "Дели"
- В сквере у Драмтеатра
- Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта
- Пустырь за Макаровским мостом
- Площадь Труда
- Площадь 1905 года
- Зеленая роща
- Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)
- На месте катка и парковки за башней «Исеть»
- В акватории за Макаровским мостом.
- "Храм на воде", бывшее расположение
- На месте снесенной телебашни
Более 50 раз предлагались варианты:
- На месте недостроя на Бориса Ельцина
- Академический район
- Район Южного автовокзала.
- Район ЖБИ
Остальные площадки предлагались меньше 50 раз:
- Вторчермет
- Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»
- Солнечный
- Эльмаш
- в районе улицы Татищева
- В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК "Динамо", в районе улицы Николая Никонова
- На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.
- в районе улицы Агриппины Полежаевой
- На Малом Конном полуострове
- Остров Баран
- Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).
- В районе плотины на Уктусе
- Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.
- Химмаш
- Сортировка
- Площадь Обороны
- Синие камни
- Радищева – Добролюбова
- по улице Нагорной в Верх-Исетском районе
- Малышева, 53
- Ботаника
- Метеогорка
- Челюскинцев – Папанина
- Территория завода Уралкабель на ул.Татищева
- в районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха
- Вместо памятника Свердлову
- Крауля - Токарей
- ЭКСПО
- Вместо тюрьмы в центре, Репина, 4
- Ленина-Восточная-Малышева
- Мельзавод
- На территории завода ЖБИ
- Шувакишский лесопарк
- Район 9 больницы
- Около "Радуга-парка"
- Граница "Европа-Азия"
- Сад "Вайнера"
- За зданием Мытного двора
- Ленина, 40
- Сибирский тракт
- Таганский ряд
- на месте ДК Дзержинского (Пр. Ленина, 69/10)
- На Сибирском тракте
- в Карасьеозерске
Напомним, что из такой активности пользователей, предлагающих разместить храм где угодно, только не в сквере Драмтеатра, епархия сделала вывод, что горожанам остро не хватает церквей.
В электронную приемную за 10 отведённых на эту процедуру дней свои мнения прислали 11 079. Архитекторы сформулировали пять основных критериев, чтобы сузить варианты до разумных пределов. Собор им видится в центре города, территория - достаточной для строительства большого здания, иметь хорошую транспортную доступность, храм должен иметь несколько видовых точек, а его силуэт - стать архитектурной доминантой.
По мнению экспертов, по этим параметрам подходят сквер на Октябрьской площади (у Театра Драмы), который и стал причиной конфликта. Но лишь при условии смещения собора к южной части сквера и значительного уменьшения его объемов (именно с этими условиями проект был согласован Градостроительным советом при губернаторе Свердловской области, однако в итоге замечания экспертов не были учтены). Другие места - пустырь на Белинского-Фурманова, набережная за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева, рядом со стадионом "Екатеринбург-Арена". Идея, предложенная архитекторами (которую не выдвигали горожане) – возведение собора на территории Ново-Тихвинского монастыря. При этом следует учесть форму собственности участков и отсутствие крупных коммунальных сетей - чтобы не нарушать существующую инфраструктуру.
По результатам сбора заявок горожан состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.
По мнению социологов из фонда "Социум", чьи представители входят в рабочую группу по организации опроса о месте строительства собора, площадки не должны быть связаны с разрушением уже сложившихся общественных мест, зеленых зон, так как это может привести к новым протестам.