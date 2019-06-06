В мэрии обработали все поступившие предложения о размещении храма св.Екатерины. Определено 60 вариантов

Екатеринбуржцы внесли более 11 тыс. предложений по размещению храма св. Екатерины, мэрия наконец обработала поступившие заявки и сформировала итоговый лонг-лист. Речь идет о 60 вариантах. Ранее, напомним, в списке было 48 площадок.

Первые 13 площадок предлагались более 100 раз, лидирует, как и прежде, пустырь на Фурманова - Белинского, но в топе и все три предыдущих варианта размещения:

Пустырь на перекрестке ул. Белинского - Фурманова

ул. Куйбышева, 36, недострой гостиницы "Дели"

В сквере у Драмтеатра

Заброшенная больница у КСК "Уралец" на 8 Марта

Пустырь за Макаровским мостом

Площадь Труда

Площадь 1905 года

Зеленая роща

Горького, 17 (бывший приборостроительный завод)

На месте катка и парковки за башней «Исеть»

В акватории за Макаровским мостом.

"Храм на воде", бывшее расположение

На месте снесенной телебашни

Более 50 раз предлагались варианты:

На месте недостроя на Бориса Ельцина

Академический район

Район Южного автовокзала.

Район ЖБИ

Остальные площадки предлагались меньше 50 раз:

Вторчермет

Широкая речка перед ЖК «Мичуринский»

Солнечный

Эльмаш

в районе улицы Татищева

В районе Олимпийской набережной, в сквере за СК "Динамо", в районе улицы Николая Никонова

На Синих Камнях, по адресу – Хрустальная,49.

в районе улицы Агриппины Полежаевой

На Малом Конном полуострове

Остров Баран

Напротив сквера, недостроенное здание (где планируется построить дом).

В районе плотины на Уктусе

Ремонт Собора Успения Пресвятой Богородицы на ул.Кирова 65.

Химмаш

Сортировка

Площадь Обороны

Синие камни

Радищева – Добролюбова

по улице Нагорной в Верх-Исетском районе

Малышева, 53

Ботаника

Метеогорка

Челюскинцев – Папанина

Территория завода Уралкабель на ул.Татищева

в районе улицы Походной – поймы реки Патрушиха

Вместо памятника Свердлову

Крауля - Токарей

ЭКСПО

Вместо тюрьмы в центре, Репина, 4

Ленина-Восточная-Малышева

Мельзавод

На территории завода ЖБИ

Шувакишский лесопарк

Район 9 больницы

Около "Радуга-парка"

Граница "Европа-Азия"

Сад "Вайнера"

За зданием Мытного двора

Ленина, 40

Сибирский тракт

Таганский ряд

на месте ДК Дзержинского (Пр. Ленина, 69/10)

На Сибирском тракте

в Карасьеозерске

Напомним, что из такой активности пользователей, предлагающих разместить храм где угодно, только не в сквере Драмтеатра, епархия сделала вывод, что горожанам остро не хватает церквей.

В электронную приемную за 10 отведённых на эту процедуру дней свои мнения прислали 11 079. Архитекторы сформулировали пять основных критериев, чтобы сузить варианты до разумных пределов. Собор им видится в центре города, территория - достаточной для строительства большого здания, иметь хорошую транспортную доступность, храм должен иметь несколько видовых точек, а его силуэт - стать архитектурной доминантой.

По мнению экспертов, по этим параметрам подходят сквер на Октябрьской площади (у Театра Драмы), который и стал причиной конфликта. Но лишь при условии смещения собора к южной части сквера и значительного уменьшения его объемов (именно с этими условиями проект был согласован Градостроительным советом при губернаторе Свердловской области, однако в итоге замечания экспертов не были учтены). Другие места - пустырь на Белинского-Фурманова, набережная за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева, рядом со стадионом "Екатеринбург-Арена". Идея, предложенная архитекторами (которую не выдвигали горожане) – возведение собора на территории Ново-Тихвинского монастыря. При этом следует учесть форму собственности участков и отсутствие крупных коммунальных сетей - чтобы не нарушать существующую инфраструктуру.

По результатам сбора заявок горожан состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

По мнению социологов из фонда "Социум", чьи представители входят в рабочую группу по организации опроса о месте строительства собора, площадки не должны быть связаны с разрушением уже сложившихся общественных мест, зеленых зон, так как это может привести к новым протестам.