Центробанк отозвал лицензию у новосибирского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций банка "Взаимодействие" из Новосибирска. Кредитная организация завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и скрывала свое реальной финансового положение, передает корреспондент Накануне.RU.

Центробанк также указал на несвоевременное исполнение коммерческим банком обязательств перед кредиторами и вкладчиками и нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

На балансе "Взаимодействия" регулятор обнаружил значительный объем непрофильных низколиквидных активов.

Банк "Взаимодействие" является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало Накануне.RU, Центробанк поддержал идею увеличить сумму страхового возмещения вкладов до 10 млн руб. Речь будет идти о физлицах, правило коснется не всех категорий вкладчиков.