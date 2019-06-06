SOCAR стала совладельцем Антипинского НПЗ

"Сокар Энергоресурс" (СП кипрской Socar Russia Investments Ltd (605) и Сбербанка (40%) купила 80% акций банкротящегося Антипинского НПЗ, а также принадлежащие заводу месторождения в Оренбургской области.

Компания купила структуру Vikay Industrial lim, которой принадлежит 80% акций завода в Тюменской области, сообщил Сбербанк. Ранее единственным владельцем компании был SBPR Cyprus lim, конечный владелец которого госбанк.

SOCAR будет обеспечивать операционное управление, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя госбанка. Сумму сделки, была она денежная или нет – стороны не раскрывают.

Таким образом, Socar Russia Investments Ltd контролирует 48% в Антипинском НПЗ, Сбербанк — 32%, еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.

Ранее сообщалось, что трейдинговая "Сокар Энергоресурс" может заняться процессингом на Антипинском НПЗ.