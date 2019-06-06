03 Октября 2020
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Общество В России Москва
Евгений Баженов BadComedian (2019) | Фото:youtube.com

Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова на мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz (она же KD Studios) готова пойти на мировое соглашение с Евгением Баженовым, автором популярного YouTube-блога BadComedian. Ранее стало известно, что компания хочет получить миллион рублей и удаления из видеообзора кадров с фильмом "За гранью реальности", мол, это нарушает авторские права.

"В обзоре видеоблогера в целом раскрывалась практически вся сюжетная линия фильма, что ведет к падению продаж фильма на легальных ресурсах", - цитирует "Коммерсант" продюсера Kinodanz Евгения Мелентьева. Он отметил, что иностранные дистрибуторы поменяли условия контрактов после выхода ролика на BadComedian.

Баженов снял видео, в котором рассказал о претензиях кинокомпании, называл это попыткой цензуры и давления на независимых критиков, а также добавил, что Kinodanz ссылались на "очень влиятельных людей" в разговоре с ним и грозили Минкультом. В министерстве, правда, быстро открестились от связи с компанией.

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Компания, подавшая в суд на BadComedian, готова на мировое соглашение

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Теги: евгений баженов, badcomedian, kinodanz, суд, мировое соглашение



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2019 08:32 Мск BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2019 10:23 Мск Кинокомпания, подавшая в суд на BadComedian, переименовалась и "пропала"

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