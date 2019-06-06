Костин: проект по созданию регионального авиаперевозчика пока "не склеивается"

Глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что стало с проектом по созданию региональной авиакомпании.

По его словам, проект пока "не склеивается". "Дело в том, что мы как-то прошлись по всем основным заинтересантам и, честно говоря, пока видим, что не склеивается", - сказал глава банка. По словам Костина, единственная авиакомпания, которая проявила интерес к проекту, была S7. Однако после катастрофы, в которой погибла акционер компании Наталия Филева, вопрос больше не обсуждался, сообщает ТАСС.

О том, что проект приостановлен, стало известно в середине мая. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, проект был представлен в Минтранс, но пока нет должного спроса и заинтересованности в реализации этой инициативы. "Мы все подготовили. Если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать", - сказал Греф.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ информировали, что госбанки могут создать региональную авиакомпанию на базе перевозчика Utair.

Председатель ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что инвестиции в проект составят $1 млрд. Эксперты отмечали, что работа такого перевозчика может быть убыточной, авиакомпании потребуются значительные госсубсидии.