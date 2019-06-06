Департамент культуры Москвы не будет публиковать сведения о доходах Михалкова

Департамент культуры Москвы опубликовал декларации руководителей столичных учреждений культуры за 2018 год, однако в них нет сведений о доходах режиссера Никиты Михалкова.

Михалков с 2017 года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера. В документе департамента приводится информация о доходе директора этого театра Степана Шаумяна за прошлый год в размере 10 млн руб.

Как сообщил замглавы "Трансперенси интернешнл – Россия" Илья Шуманов, в том, что сведения о доходах Михалкова в этом году не публиковались, нет нарушения закона. Однако он отметил, что это решение противоречит общественному интересу, сообщают "Ведомости".

Напомним, за 2017 год доход Михалкова, согласно данным московской мэрии, составили 529 млн руб. По словам Михалкова, он работает с 12 лет, таким образом его трудовой стаж составляет уже более 60 лет. Помимо этого, он проводит мастер-классы за границей, которые стоят от 20 до 35 тыс. долларов. Режиссер подчеркнул, что является наследником таких великих художников, как Суриков и Кончаловский, "чьи картины стоят миллионы".

"Я плачу все налоги и трусливо не переписываю свое имущество на родственников. Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах", - объяснил Михалков.