Власти Пермского края отменили закупку элитных зонтов

Глава Пермского края Максим Решетников распорядился отменить закупку 14 зонтов в виде трости, которые ранее планировалось приобрести для сопровождения делегаций.

Ранее стало известно, что правительственный аппарат края объявил тендер на поставку 14 штук классических мужских зонтов-тростей на 89 тыс. руб. Как сообщили в ведомстве, они необходимы для проведения выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий региона, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения.

О закупке из СМИ узнал глава края, который поручил проверить обоснование цены закупки. По поручению Решетникова закупка отменена, сообщает РИА "Новости".