РФ и КНР подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
рукопожатие россия китай флаги (2013) | Фото: www.talks.su

РФ и КНР подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах

Россия и Китай подпишут соглашение, которое позволит проводить расчеты между двумя странами в национальных валютах.

Согласно проекту документа, "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)".

Как отмечается, при этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Ожидается, что Москва и Пекин будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять их использование, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов, сообщает ТАСС.

В 2018 году в Министерстве финансов РФ поддержали идею главы ВТБ об отказе от американской валюты. Такое заявление сделал заместитель руководителя ведомства Алексей Моисеев.

До этого президент банка ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума предложил меры по отказу от американской валюты. По его словам, данный план содержит "целый ряд направлений".

Как отметил Моисеев, не предлагается запретить хождение американского доллара. "Доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - пояснил Моисеев.

Что касается товарооборота, то Моисеев отметил: "Расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты стран-покупателей, кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, там, где в этом нет необходимости".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РФ и КНР подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нацвалюта, расчеты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети