РФ и КНР подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах

Россия и Китай подпишут соглашение, которое позволит проводить расчеты между двумя странами в национальных валютах.

Согласно проекту документа, "расчеты и платежи за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР осуществляются в соответствии с международной практикой и законодательством государств сторон с использованием иностранной валюты, валюты России (рубли) и валюты Китая (юани)".

Как отмечается, при этом выбор валюты платежа и способа расчетов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.

Ожидается, что Москва и Пекин будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять их использование, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов, сообщает ТАСС.

В 2018 году в Министерстве финансов РФ поддержали идею главы ВТБ об отказе от американской валюты. Такое заявление сделал заместитель руководителя ведомства Алексей Моисеев.

До этого президент банка ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума предложил меры по отказу от американской валюты. По его словам, данный план содержит "целый ряд направлений".

Как отметил Моисеев, не предлагается запретить хождение американского доллара. "Доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота", - пояснил Моисеев.

Что касается товарооборота, то Моисеев отметил: "Расчеты между третьими странами должны осуществляться в нацвалютах, экспортироваться товары из России должны за рубли или национальные валюты стран-покупателей, кроме того, должны быть минимизированы расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, там, где в этом нет необходимости".