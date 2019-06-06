03 Октября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Центробанк сообщил, что НДС больше не угроза для цен

Инфляционные ожидания жителей России в мае несколько уменьшились.

Об этом говорится в материалах Центробанка РФ. По словам аналитиков регулятора, снижение ценовых ожиданий предприятий на ближайшие месяцы объясняется исчерпанием эффекта от повышения НДС.

По данным Банка России, в апреле инфляционные ожидания россиян составили 9,3%, уменьшившись по сравнению с предыдущим периодом наблюдений на 0,1 процентного пункта. При этом медианная оценка наблюдаемой населением годовой инфляции снизилась до 10,4%.

В последние месяцы значительно увеличился разрыв между ожидаемой и наблюдаемой инфляцией (до 1,1%): респонденты ожидают её замедления уже в следующем году, — говорится в документе Центробанка, сообщает news.ru.

На днях министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что инфляция в России достигла максимума в марте - 5,3% и прошла свой пик. Статистику первого квартала министр объяснил повышением НДС, добавив, что в целом повышение налога экономика перенесла лучше, чем ожидалось.

"Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться", - сказал Орешкин.

Ранее Банк России спрогнозировал, что инфляция по итогам года превысит целевой показатель в 4%.

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Центробанк сообщил, что НДС больше не угроза для цен

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Теги: Центробанк, НДС, цены, инфляция



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