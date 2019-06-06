Опубликован список из 13 площадок для возведения храма в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга опубликовала список из 13 наиболее популярных площадок, на одной из которых предполагается построить храм святой Екатерины.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, перечень был сформирован по итогам сбора предложений местных жителей. Власти собирали предложения с 20 по 30 мая. Всего была предложена 61 площадка, в электронную приемную поступило 11 тыс. 79 обращений.

"Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации", - заявил глава города Александр Высокинский.

В лидерах - площадка на пересечении улиц Фурманова и Белинского. Второе место занимает недострой гостиницы "Дели" на улице Куйбышева. Замыкает тройку сквер на Октябрьской площади. Также в списке - пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, парк "Зеленая роща", территория бывшего приборостроительного завода, место парковки за башней "Исеть" в "Екатеринбург-сити", место снесенной телебашни и другие варианты.

Горожане рассматривают самые разные варианты мест для строительства храма в Екатеринбурге, но архитекторы сформулировали пять основных критериев, чтобы сузить варианты до разумных пределов. Собор им видится в центре города, территория - достаточной для строительства большого здания, иметь хорошую транспортную доступность, храм должен иметь несколько видовых точек, а его силуэт - стать архитектурной доминантой.

По мнению экспертов, по этим параметрам подходят сквер на Октябрьской площади (у Театра Драмы), который и стал причиной конфликта. Но лишь при условии смещения собора к южной части сквера и значительного уменьшения его объемов (именно с этими условиями проект был согласован Градостроительным советом при губернаторе Свердловской области, однако в итоге замечания экспертов не были учтены). Другие места - пустырь на Белинского-Фурманова, набережная за Макаровским мостом, площадка на улице Татищева, рядом со стадионом "Екатеринбург-Арена". Идея, предложенная архитекторами (которую не выдвигали горожане) – возведение собора на территории Ново-Тихвинского монастыря. При этом следует учесть форму собственности участков и отсутствие крупных коммунальных сетей - чтобы не нарушать существующую инфраструктуру.

По результатам сбора заявок горожан состоится экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового собора.

По мнению социологов из фонда "Социум", чьи представители входят в рабочую группу по организации опроса о месте строительства собора, площадки не должны быть связаны с разрушением уже сложившихся общественных мест, зеленых зон, так как это может привести к новым протестам.