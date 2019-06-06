Минэкономразвития: инфляция по итогам года опустится ниже 4%

Минэкономразвития ожидает инфляцию в стране по итогам 2019 года на уровне ниже 4%.

Об этом сообщил глава министерства Максим Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития не исключает инфляцию ниже 5% в годовом выражении уже к концу июня, сообщает ТАСС.

Напомним, на днях министр экономического развития Максим Орешкин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что инфляция в России достигла максимума в марте - 5,3% и прошла свой пик. Статистику первого квартала министр объяснил повышением НДС, добавив, что в целом повышение налога экономика перенесла лучше, чем ожидалось.

"Инфляция прошла свой пик и сейчас начнёт замедляться. И экономический рост тоже начнёт к концу года ускоряться", - сказал Орешкин.

Ранее Банк России спрогнозировал, что инфляция по итогам года превысит целевой показатель в 4%.