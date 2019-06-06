Кучма назвал переговоры по Донбассу "конструктивными"

Глава украинской делегации трехсторонней контактной группы по Донбассу и экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что переговоры по мирному урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли в конструктивном ключе.

"Впервые заседание рабочей группы прошло конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем иным, чем это было до сих пор", — подчеркнул бывший глава государства. По его словам, в ходе встречи озвучил месседжи от президента Украины Владимира Зеленского, который "действительно хочет, чтобы в регионе был мир". "Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу", — отметил глава украинской делегации, сообщают "Известия".

Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила, если Украина будет продолжать курс на ЕС и НАТО, то она окончательно потеряет Донбасс. По ее словам, недавнее закрепление в конституции страны курса на вступление в НАТО и ЕС было "бессмысленным и абсолютно неграмотным", и при внеблоковом статусе у Украины больше шансов на мир.

При этом новый президент Владимир Зеленский, побывавший в Брюсселе, заявил там, что Украина продолжит идти в НАТО, и "это не страшно". А на канале "1+1" сказал, что Украина вступит в НАТО, "когда украинцы будут все готовы".

Журналист Андрей Головачев написал, что "если Зеленский, как ранее и Порошенко, заявляет что цель Украины - это полномасштабное членство в НАТО, то он должен понимать, что отныне у него уже нет никаких, даже теоретических шансов нормализовать отношения с Россией".

Как сообщалось ранее, Зеленский планирует провести всенародный референдум по будущему отношений с Москвой. Как сообщил глава президентской администрации Андрей Богдан, по этой теме должны "не только депутаты проголосовать, а президент принять решение". Богдан призвал "общество дать оценку".