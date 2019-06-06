03 Октября 2020
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Политика Центральный ФО В России
Владимир Путин Си Цзиньпин (2016) | Фото: пресс-служба президента России

Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин посетили Московский зоопарк, где состоялась церемония передачи двух больших панд.

По словам российского лидера, передача этих животных является знаком "особого уважения и доверия к России", а подарок был принят с благодарностью. "Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка… Спасибо большое!"— сказал Путин.

Зоопарк Москвы получил от китайской стороны самку Диндин, которой 30 июля исполнится два года, и трехлетнего самца Жуи. Животных разместили в новом павильоне зверинца, сообщает РИА "Новости".

(2019)|Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Передача панд — традиционный дипломатический жест со стороны Китая. Си Цзиньпин в ходе визита назвал Путина самым близким другом и хорошим коллегой.

Напомним, председатель КПК находится в России с государственным визитом. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Стоит отметить, что ранее Китай на этом мероприятии представляли вице-председатели КНР. Как сообщает информагентство "Синьхуа", вместе с Си Цзиньпином Россию посетит представительная делегация, в составе которой входят министр иностранных дел КНР Ван И и начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн и начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.

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Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

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Теги: Путин, Си Цзиньпин, панды, зоопарк



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