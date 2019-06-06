В базе данных ГИБДД России произошел сбой

В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой по всей России.

"Сбой в базе Госавтоинспекции произошел как в Москве, так и в регионах страны. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета", - сказал источник ТАСС.

В настоящее время специалисты пытаются ликвидировать неполадки. Как ожидается, это произойдет в ближайшее время.

Федеральная информационная система ГИБДД используется с 2016 года. Она необходима для сбора, учета, обработки информации, которая поступает из региональных автоинспекций.