03 Октября 2020
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Общество Центральный ФО
Бари Алибасов (2012) | Фото:newsmusic.ru

Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

СМИ сообщили о том, что продюсер музыкального коллектива "На-На" Бари Алибасов, скончался в больнице.

Как позже выяснилось, данная информация не соответствует действительности. Как сообщил пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин, данные сообщения являются бредом. "Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", — отметил представитель Алибасова, пояснив, что утром 6 июня "будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии", сообщает телеканал "360".

Выпивший вместо сока жидкость для чистки труб продюсер Бари Алибасов находится в токсикореанимации, состояние его тяжелое, а вот температура – вполне: 36,9. Ранее стало известно, что создатель группы "На-На" госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

В одном из ток-шоу близкие Алибасова рассказали, что в последнее время он много говорит о смерти и не так давно устроил репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.

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Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера

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Теги: Бари Алибасов, продюсер



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