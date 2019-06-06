В Прикамье подросток до смерти избил сверстника

В Прикамье в отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст 111 УК РФ. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, вечером, 4 июня, молодой человек в поселке Полазна Добрянского района, используя надуманный повод, из хулиганских побуждений, избил своего сверстника. От полученных травм тот скончался на месте.

Подросток задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: допрашивают свидетелей, выясняют условия жизни несовершеннолетних. Назначены экспертные исследования.