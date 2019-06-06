Активисты снова собирают средства на календари с цитатами Сталина: вместе с объемами растет и география проекта

В Екатеринбурге активисты снова собирают средства на календари на 2020 год с изображением и цитатами Иосифа Сталина.

Как сообщил Накануне.RU автор проекта Кирилл Корицкий, учитывая ажиотаж вокруг прошлого календаря, было принято решение заранее начать сбор предзаказов через сайт народного финансирования "boomstarter". В данный момент собрано уже 275 тыс. из планируемых 750 тыс. руб.

"В прошлом году у нас были перебои с поставками. Тираж распродавался быстрее, чем мы успевали печатать его. В этот раз мы хотим подготовиться, напечатать большую часть летом и в начале осени, чтобы можно было уже поставлять в хороших объемах людям, которые желают календарь. Чтобы не получилось так, что мы кого-то подводим", - рассказал Накануне.RU Корицкий.

Напомним, что это не первый проект екатеринбуржцев. Ранее для популяризации советских идей в обществе они выпустили одностраничный календарь на 2017 год тиражом 1 тыс. экземпляров. Через год был выпущен уже 14-листовой иллюстрированный календарь на 2018 год с цитатами Иосифа Виссарионовича "Сталин. Забытое наследие", суммарным тиражом более 2 тыс. копий. Первый тираж календаря на 2019 год под названием "Сталин. Напутствие большевикам" и размером в 2,5 тыс. экземпляров был раскуплен моментально. После из-за растущего ажиотажа было напечатано еще шесть тиражей, а общее количество календарей на 2019 год возросло до 9 тыс. копий.

Концепт для каждого календаря разный. Проект календаря на 2020 год заявлен под названием "Сталин о конституциях и соцстроительстве".

"Мы решили показать, какова была реальная сталинская конституция 1936 года, - поясняет Корицкий. - В макете проработаны основные моменты и положения конституции, статьи, показывающие ее принципиальность, ее демократичность, в том числе и отличия от буржуазной конституции, фактически капиталистической, которая существует у нас сегодня в Российской Федерации. Отличие ее мы и хотели немного подчеркнуть этим календарем".

Вместе с объемами продукции с каждым годом расширяется и география поставок. Так, по словам авторов, проект как минимум общероссийский, а по факту мировой: в прошлом году календари приобрели практически на всех континентах земного шара.

В данный момент ведется работа по распространению продукции, авторы обещают постараться, чтобы каждый смог получить календарь не позднее декабря этого года.

"Планируется работа с оптовыми поставщиками в течение лета. Я предполагаю, что выставлять на продажу оптовики будут примерно в октябре-ноябре этого года, когда начнется сезон календарей. У нас же их можно будет приобрести в конце лета - начале осени. В планах также открытие сайта, где будут календари и иные наши материалы", - добавил Корицкий.

Заказать календарь может каждый желающий, подробную информацию можно найти в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте".