Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Пресс-секретарь украинского экс-президента Петра Порошенко обвинил нынешнего президента Владимира Зеленского в плагиате и заявил, что тот украл часть речи Порошенко. Об этом он сообщил в Facebook.

На встрече в Брюсселе с председателем Евросовета Дональдом Туском Зеленский сказал, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".

Цеголко утверждает, что Зеленский "украл целый абзац" из выступления Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" (бывшего "Блока Петра Порошенко"). Он также добавил, что ему приятно, что Зеленский прислушивается к Порошенко, но посоветовал все же нанять спичрайтера.

Обвинение Цеголко примечательно тем, что Зеленский стал точь-в-точь повторять тезисы Порошенко о "российской агрессии". Его заявления стали абсолютно неотличимы от заявлений Порошенко.

Так, он подчеркнул в Брюсселе, что одной из его приоритетных задач будет "противодействие российской агрессии". Кроме того, за две недели президентства он уже несколько раз призвал Запад вводить новые антироссийские санкции и пообещал двигаться в НАТО и ЕС.

Один из пользователей написал в комментарии к посту Зеленского, что если бы люди хотели слышать от него все то, что он сейчас говорит, то на выборах они проголосовали бы за Порошенко.