В СКР назвали окончательную причину крушения самолета Качиньского под Смоленском

В следственном комитете РФ заявили, что у них нет сомнений относительно обстоятельств крушения польского самолета Ту-154М, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По информации ведомства, все собранные материалы свидетельствуют об ошибке экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.

После трагедии Польша неоднократно требовала дополнительного осмотра фрагментов самолета. Недавно были завершены совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши. Польская делегация из семи человек была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов "Ту-154М", хранящихся на аэродроме Смоленск (Северный). Представители Национальной прокуратуры Польши и Военной жандармерии еще раз осмотрели интересующие фрагменты самолета с применением фото- и видеосъемки. Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы. По результатам проведенных мероприятий польская сторона выразила удовлетворенность оказываемым содействием и желание продолжать сотрудничество. Взаимодействие с российским следствием польская делегация назвала конструктивным.

Напомним, самолет Ту-154М разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года. В результате погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский. В 2017 г. новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва. Позже польская сторона признала версию о взрыве основной. В ответ СКР напомнили, что она проверялась в числе первоочередных, но не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.