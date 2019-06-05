Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО предполагаемого убийцу бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Б., сообщает ТАСС.

Подозреваемый Сергей Ходжоян будет находиться под арестом до 2 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Отмечается, что свою вину он так и не признал. Выступая в суде, он заявил, что подошел, чтобы "помочь человеку" и что у него на иждивении трое детей.

Также на два месяца был арестован еще один фигурант дела - Нарек Степанян. Вину по предъявленному обвинению он также не признает.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.