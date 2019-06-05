СМИ: прикамского депутата Илью Кузьмина задержали по делу о ложном доносе

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю задержали депутата законодательного собрания Илья Кузьмина, сообщает "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в отношении Кузьмина якобы возбуждено уголовное дело по статье заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения. В СКР эту информацию не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля неизвестный позвонил политику и, сославшись на его бизнес-интересы, предложил встретиться в воскресенье вечером для просмотра квартиры. Срочность объяснялась тем, что звонивший не был местным жителем и вот-вот должен был покинуть Соликамск. Кузьмин прибыл к месту встречи, вышел из машины и стал отходить от нее. В это время стоявший неподалеку мужчина развернулся, обнажил "обрез" и дважды выстрелил из него в краевого парламентария. Депутату несказанно повезло, так как первый выстрел прошел "мимо", после чего Илья поскользнулся и стал падать, а второй выстрел, нацеленный в голову, прошил капюшон пуховика.

Нападение вменяют 30-летнему безработному ранее судимому за истязание жителю Соликамска. Вечером 25 февраля его "взяли" и допросили. Позже по решению суда он был заключен под стражу.

Как сообщало Накануне.RU, краевой комитет КПРФ назвал нападение"подлым" и "заказным". Добавим также, что сам депутат проходил обследование на полиграфе, чтобы доказать, что не инсценировал покушение на себя.