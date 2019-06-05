03 Октября 2020
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полиция, МВД, лес, розыск (2018) | Фото: В.Н. Горелых

Свердловская полиция разыскивает трех подростков: ушли из дома и не вернулись

В городе Реж пропали трое детей в возрасте 10, 11 и 13 лет. Свердловские полицейские проводят спецоперацию по розыску, по тревоге поднят личный состав территориального ОВД, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Первый пропавший мальчик Данила 2008 г. рождения. На момент пропажи был одет в футболку серого цвета с рисунком впереди, бриджи джинсового синего цвета и белые кеды. Рост мальчика 140 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой. Второй ребенок - Даниил 2006 года рождения. Был одет в кофту серого цвета с капюшоном, серые брюки и кроссовки темно-синего цвета. Рост - 155 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы короткие, русые. Около глаза справа шрам. Третий мальчик Данил 2007 года рождения. На момент пропажи одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, джинсы синего цвета загрязненные. На голове кепка с козырьком темного цвета. Рост ребенка 150-155 см, худощавого телосложения. Волосы русые, не стриженые. Особых примет нет.

Все трое вышли из дома 1 июня в дневное время и не вернулись. Заявления о розыске детей поступили 3 июня. Сотовых телефонов у школьников при себе нет.

В Реж по указанию врио начальника регионального полицейского главка генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина с целью организации поисковых мероприятий выехал заместитель руководителя Главного Управления полковник Александр Постовалов.

Как пояснил полковник Горелых, в спортивном зале отдела полиции работает ременные оперативный штаб, который возглавляет начальник ОВД Режа подполковник полиции Алексей Корелин. Также в составе штаба числятся заместитель главы города Елена Матвеева, начальник управления образования Ирина Клюева, начальник МЧС Геннадий Руснак, временно исполняющий обязанности начальника районного следственного комитета Ярослав Корелин. В поисках пропавших детей участвуют 135 человек, из них 75 - сотрудники полиции, 60 - волонтеры.

"Тщательным поверкам подвергаются авто и железнодорожный вокзалы, места массового пребывания граждан, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, лесопарковые и прибрежные зоны, детские площадки в микрорайонах Быстринский, Гавань, Семь ветров, центр, Кочнево" - сообщили в пресс-службе полиции.

Полиция обращается ко всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, с просьбой сообщить об этом, в том числе конфиденциально по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61, по телефону дежурной части ОВД Режа (34364)3-23-61 или по линии 02.

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Свердловская полиция разыскивает трех подростков: ушли из дома и не вернулись

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Теги: дети, пропажа, поиск, полиция, розыск



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