В МЧС сообщили о недопуске дополнительных подразделений спасателей к горевшему в Шереметьево SSJ-100

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ-100 компании "Аэрофлот", из-за того, что была "закрыта полоса", сообщают РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра МЧС России Павла Барышева.

По его словам, поисково-спасательные подразделения в Шереметьево уже были и работали непосредственно в очаге возгорания самолета. Однако дополнительные подразделения не пустили на усиление.

Как сообщало Накануне.RU, катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

Отметим, что на сайте МАК днем в среду, 5 июня, появилось сообщение о готовности отчета, правда, опубликуют его неизвестно когда – "предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки".