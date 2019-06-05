В Магнитогорске ветер сорвал крышу со здания "Почты России"

В Магнитогорске сильным порывом ветра повредило кровлю здания "Почты России", сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В момент происшествия в здании находилось 36 человек, никто не пострадал.

Сейчас здание функционирует в штатном режиме. Решается вопрос о восстановлении кровли.

"Для ликвидации последствий происшествия привлечено 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек и 2 единицы техники", - сообщили в пресс-центре.