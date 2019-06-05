02 Октября 2020
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Ураза-байрам, мечеть, огонь (2019) | Фото:vk.com АРМИЯ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ (АГС) ДОНБАССА

В Донецке предотвращен теракт: беспилотник готовился сбросить взрывное устройство на мечеть

В Донецке предотвращен теракт, говорится в сообщении официального представителя управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова на сайте оперативного командования республики.
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После обстрела накануне донецкой мечети "Ахать Джами" в священный для мусульман праздник Ураза-Байрам "украинские бандиты предприняли попытку второй атаки в отношении мусульман Донбасса".

Так, боевики из 24-й бригады запустили ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик на юго-западе Донецка. Силами ПВО вражеский беспилотник был сбит, и теракт удалось предотвратить.

В ДНР это связывают, в частности, с новой встречей Трехсторонней контактной группы в Минске - первой после вступления в должность нового украинского президента Владимира Зеленского, на которой украинская сторона обещает продемонстрировать свою готовность к миру.

При этом, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотников миссии ОБСЕ. Однако Украина не обращает внимания на этот пункт, и в ДНР регулярно сбивают украинские беспилотники.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Зеленский лицемерно призвал руководство России прекратить обстреливать Донбасс.

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В Донецке предотвращен теракт: беспилотник готовился сбросить взрывное устройство на мечеть

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Теги: Украина, ДНР, теракт



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