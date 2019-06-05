В отставку ушел замглавы Нягани, в квартире которого обнаружен бордель

Заместитель главы Нягани по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин покинул свой пост. Чиновник проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятия проституцией: правоохранители обнаружили действующий бордель в квартире, которая принадлежала Манухину.

Фамилия Манухина уже пропала из списка замов, информацию об отставке подтвердил глава города Иван Ямашев. Он заявил, что чиновник ушел по собственному желанию. "Посчитал, что нельзя на таком месте работать в свете всех данных событий и привлечения его в качестве свидетеля по уголовному делу", - приводит ТАСС слова главы.

Приговор по уголовному делу по ч.1 ст. 241 УК РФ "организация занятия проституцией" городской суд вынес в конце мая. Уроженка Свердловской области организовала бордель в квартире, которая принадлежала заместителю главы, Манухин сдавал ее в аренду. Претензии к чиновнику также связаны с тем, что он не указал доход от сдачи квартиры в своей декларации.