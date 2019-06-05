Свердловский вице-губернатор собирает вопросы к пресс-конференции в Instagram

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько решил отметить первое полугодие в должности общением с прессой. Вопросы могут задать не только журналисты - в Instagram чиновник объявил о сборе тем для будущей встречи.

Известно, что с прессой он встретится 17 июня. "Время подвести первые итоги, сделать выводы и обозначить дальнейшие планы. Буду готов сделать это, а также ответить на вопросы журналистов. Учитывая также, что вопросы есть не только у представителей СМИ, предлагаю моим подписчикам сформулировать их в комментарии. На некоторые обещаю ответить во время пресс-конференции", - написал он.