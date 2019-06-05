Свердловский вице-губернатор собирает вопросы к пресс-конференции в Instagram
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько решил отметить первое полугодие в должности общением с прессой. Вопросы могут задать не только журналисты - в Instagram чиновник объявил о сборе тем для будущей встречи.
Известно, что с прессой он встретится 17 июня. "Время подвести первые итоги, сделать выводы и обозначить дальнейшие планы. Буду готов сделать это, а также ответить на вопросы журналистов. Учитывая также, что вопросы есть не только у представителей СМИ, предлагаю моим подписчикам сформулировать их в комментарии. На некоторые обещаю ответить во время пресс-конференции", - написал он.
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В середине июня будет ровно полгода, как я работаю в должности вице-губернатора Свердловской области. Время подвести первые итоги, сделать выводы и обозначить дальнейшие планы. Буду готов сделать это, а также ответить на вопросы журналистов, 17 июня в 13.00 в пресс-центре ТАСС-Урал. Учитывая также, что вопросы есть не только у представителей СМИ, предлагаю моим подписчикам сформулировать их в комментарии. На некоторые обещаю ответить во время пресс-конференции.