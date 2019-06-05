В Минсвязи похвалили Югру за "высочайшую степень подготовки" к переходу на цифровое ТВ

Все 22 муниципалитета Югры благополучно перешли на цифровое телевещание. В регионе хватает цифровых приставок, ведется разъяснительная работа и консультации по "горячей линии". При необходимости к потребителям выезжают волонтеры. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ высоко оценили подготовку Югру к переходу на "цифру" и назвали регион примером для других, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Главы 22 муниципалитетов Югры доложили заместителю губернатора региона Алексею Забозлаеву о переходе на цифровое ТВ.

"Сегодня ровно сутки, как мы работаем с переходом нашего телевидения в цифровой формат. Ситуация на текущий момент штатная. Вопросы, которые возникают, решаемы", - подчеркнул Алексей Забозлаев на первом совещании оперативного штаба по вопросам готовности к переходу на цифровое ТВ.

По словам директора окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина, обо всех проблемах югорчане сообщают на телефоны федеральной (8-800-220-20-02) и региональной (8-800-101-00-01) "горячей линии".

"Помощь в решении проблемных вопросов по округу оказывают 872 волонтера. Они помогают жителям устанавливать приставки. Всего закрыто 36 таких заявок, 23 – за предыдущие дни. В работе остаются 25 заявок", - сообщил Ципорин.

Он добавил, что в Югре закуплено 7 тыс. цифровых приставок – этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с их покупкой по всему округу. Их можно приобрести в каждом населенном пункте округа на почте или в сетевых магазинах.

"Проблем в муниципалитетах нет", - резюмировал Павел Ципорин.

Члены федеральной комиссии посетили Ханты-Мансийск и поселок Шапша Ханты-Мансийского района, где лично пообщались с жителями и узнали, как они отреагировали на перемены.

"Мы увидели достаточное количество приставок, что спрос не наблюдается, ажиотажа нет, листовки есть, люди спокойны. Могу сказать, что в Югре высочайшая степень подготовки к переходу на "цифру". Многим стоит брать пример с вашего региона", - сказала главный специалист-эксперт департамента государственной политики в области средств массовой информации Минсвязи РФ Татьяна Ксенофонтова.

Напомним, вчера Югра официально перешла на цифровое телевещание.