В Минсвязи похвалили Югру за "высочайшую степень подготовки" к переходу на цифровое ТВ

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
телевидение, цифровое, аналоговое (2018) | Фото: mediasat.info

В Минсвязи похвалили Югру за "высочайшую степень подготовки" к переходу на цифровое ТВ

Все 22 муниципалитета Югры благополучно перешли на цифровое телевещание. В регионе хватает цифровых приставок, ведется разъяснительная работа и консультации по "горячей линии". При необходимости к потребителям выезжают волонтеры. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ высоко оценили подготовку Югру к переходу на "цифру" и назвали регион примером для других, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Главы 22 муниципалитетов Югры доложили заместителю губернатора региона Алексею Забозлаеву о переходе на цифровое ТВ.

"Сегодня ровно сутки, как мы работаем с переходом нашего телевидения в цифровой формат. Ситуация на текущий момент штатная. Вопросы, которые возникают, решаемы", - подчеркнул Алексей Забозлаев на первом совещании оперативного штаба по вопросам готовности к переходу на цифровое ТВ.

По словам директора окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павла Ципорина, обо всех проблемах югорчане сообщают на телефоны федеральной (8-800-220-20-02) и региональной (8-800-101-00-01) "горячей линии".

"Помощь в решении проблемных вопросов по округу оказывают 872 волонтера. Они помогают жителям устанавливать приставки. Всего закрыто 36 таких заявок, 23 – за предыдущие дни. В работе остаются 25 заявок", - сообщил Ципорин.

Он добавил, что в Югре закуплено 7 тыс. цифровых приставок – этого достаточно, чтобы закрыть вопрос с их покупкой по всему округу. Их можно приобрести в каждом населенном пункте округа на почте или в сетевых магазинах.

"Проблем в муниципалитетах нет", - резюмировал Павел Ципорин.

Члены федеральной комиссии посетили Ханты-Мансийск и поселок Шапша Ханты-Мансийского района, где лично пообщались с жителями и узнали, как они отреагировали на перемены.

"Мы увидели достаточное количество приставок, что спрос не наблюдается, ажиотажа нет, листовки есть, люди спокойны. Могу сказать, что в Югре высочайшая степень подготовки к переходу на "цифру". Многим стоит брать пример с вашего региона", - сказала главный специалист-эксперт департамента государственной политики в области средств массовой информации Минсвязи РФ Татьяна Ксенофонтова.

Напомним, вчера Югра официально перешла на цифровое телевещание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минсвязи похвалили Югру за "высочайшую степень подготовки" к переходу на цифровое ТВ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: цифровое тв, югра, хмао



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2019 11:34 Мск Югра перешла на цифровое ТВ

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети