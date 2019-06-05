02 Октября 2020
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Андрей Аршавин ФК Кайрат (2016) | Фото: twitter.com

Адвокат Аршавина опровергла информацию о запрете выезда за границу для ее клиента

Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая опровергла информацию о том, что футболисту запрещен выезд за границу. Изданию Daily Storm она рассказал, что у спортсмена есть задолженность по алиментам – не более 6 тыс. руб. "По поводу запрета выезда — это инсинуации", — сказала адвокат.

Накануне Красносельский районный суд Санкт-Петербурга закончил предварительное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных, основное заседание назначено на 24 июня, сообщил журналистам адвокат Александр Добровинский.

"Сегодня закончилась предварительная стадия. Развода пока нет, господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты... Основное заседание будет 24 июня", - сказал адвокат.

По его словам, у Аршавина накопилась задолженность по алиментам за четыре месяца более 1 млн руб., сообщило РИА Новости. Адвокат также сообщил, что из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.

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Адвокат Аршавина опровергла информацию о запрете выезда за границу для ее клиента

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Теги: андрей аршавин, алименты, бракоразводный процесс



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Ранее 04.07.2019 10:37 Мск Андрей Аршавин официально снова стал холостяком

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