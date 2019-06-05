02 Октября 2020
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Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

В этом году в Нижневартовске льготники получат 136 земельных участков

В этом году в Нижневартовске льготникам предоставят 136 земельных участков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Соответствующее заявление прозвучало на заседании Общественной палаты. Всего на учете состоит 884 льготника, из них 718 - многодетные семьи.

Также на заседании палаты обсудили работу системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Отмечено, что комплексы автоматической фотовидеофиксации правонарушений в области дорожного движения, установлены на восьми перекрестках города. Система состоит из 125 камер, включающих в себя радарные комплексы.

Еще одним вопросом повестки заседания Общественной палаты стал вопрос благоустройства. В этом году планируется выполнить работы по благоустройству и освещению 16 общественных территорий. Из городского бюджета на эти цели выделено более 190 млн руб.

Будут построены сквер Космонавтов, Строителей, благоустроен бульвар на набережной (в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийской). Также планируется благоустроить территории, прилегающие к 33 многоквартирным домам, расположенным в первом районе города.

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В этом году в Нижневартовске льготники получат 136 земельных участков

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Теги: многодетные, земельные участки



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