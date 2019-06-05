Липецкие власти намерены подписать меморандумы в ходе ПМЭФ суммарно на 50 млрд инвестиционных рублей

Липецкая область намерена в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) намерена подписать соглашения с четырьмя компаниями, которые инвестируют в экономику региона более 50 млрд рублей, передает ТАСС .Начальник отдела развития государственно-частного партнерства управления инвестиций и международных связей Липецкой области Ирина Третьякова заявила: "Планируется подписание четырех меморандумов на общую сумму более 50 млрд рублей. Это инвестиционные проекты со сроками реализации от двух до пяти лет ".

И пояснила, что региональные власти обеспечат проектам различные формы государственной поддержки. Меморандумы предполагается подписать с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), компанией по выпуску дрожжей Angel Yeast, производителем промышленных газов Linde Gas, а также с аграрной компанией "Черноземье" (входит в группу "Эксойл").

Речь идет о новых проектах. По данным Третьяковой, предполагается, что НЛМК построит в Липецке электростанцию для утилизации вторичных топливных газов за 34 млрд рублей, Linde Gas инвестирует 7,7 млрд рублей в проект новой воздухоразделительной установки и инфраструктуры для производства газов в Липецке, Angel Yeast за 2,6 млрд рублей построит в Данковском районе вторую очередь завода по производству дрожжей, а компания "Черноземье" направит 6 млрд рублей на вторую очередь завода по переработке бобов, сои и рапса в Тербунском районе.

Петербургский международный экономический форум начнет свою работу 6 июня в Санкт-Петербурге.