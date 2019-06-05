02 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область
Иковка, эвакуация, пожар, задымление (2019) | Фото: Пресс-служба губернатора Курганской области

Более 100 детей эвакуировали из детского сада в Тюмени

В детском саду № 112 Тюмени прошла эвакуация из-за замыкания электропроводки. Из пятого корпуса ДОУ эвакуировали 106 детей и персонал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС по Тюменской области, о коротком замыкании спасателям сообщили сотрудники детского сада. До приезда пожарных была организована эвакуация детей.

"Было короткое замыкание без последующего горения - оплавление проводки. Проблема была ликвидирована до приезда нашего подразделения. Мы убедились, что горения нет. Детский сад продолдил работу", - сообщил руководитель пресс-службы Сергей Юсько.

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Более 100 детей эвакуировали из детского сада в Тюмени

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Теги: эвакуация, детский сад, Тюмень



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