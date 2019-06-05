Задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича

В Москве силовики задержали трех человек, которые подозреваются в убийстве бизнесмена, экс-владельца баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая Калмановича, пишет Telegram-канал "Baza".

Уголовное дело не могли раскрыть почти 10 лет. Калмановича расстреляли в 2009 году, 2 ноября в Москве в районе Краснопреснеской набережной неустановленные лица на "Приоре" поравнялись с машиной бизнесмена и открыли огонь из автоматического оружия. После обстрела автомобиля стрелявшие скрылись, водитель автомобиля "Мерседес" попытался их преследовать, но через некоторое время был вынужден остановиться на Новодевичьей набережной, так как получил тяжелые огнестрельные ранения.

В Калмановича было произведено не менее 20 выстрелов. Он скончался на месте происшествия.