02 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Бункеровка китайского ледокола &quot;Сюэлун&quot; (2019) | Фото: www.thepaper.cn

Sinopec готовится экспортировать низкосернистый флотский мазут в 50 зарубежных портов

Китайская национальная нефтегазовая и нефтехимическая корпорация (Sinopec) 5 июля объявила о том, что к 2020 г. её мощности станут производить 10 млн тонн низкосернистого мазута, а к 2023 г. – более 15 млн тонн ежегодно.

По информации портала "The paper" параллельно Sinopec планирует развивать сеть поставок, чтобы обеспечить топливом китайские порты и 50 ключевых портов за рубежом, в частности Сингапур.

Использование низкосернистого мазута позволит сократить ежегодные выбросы в атмосферу 60 тысяч тонн диоксида серы. Дело в том, что мазутом заправляются корабли, ставшие одним из главных источников загрязнения воздуха в портах по всему миру.

Согласно прогнозам международной морской организации (IMO) в 2020 г. глобальное использование флотского мазута составит около 300 млн тонн. С 1 января следующего года допустимое содержание серы во флотском мазуте должно быть снижено с 3,5% до 0,5%.

Китай, являясь членом IMO класса А, досрочно выполнил эти требования для судоходства в бассейне р. Янцзы. Sinopec приступила к подготовке производства низкосернистого мазута заблаговременно, ещё в октябре 2017 г. Планируется осуществлять его силами Чженьхайской нефтяной компании и других десяти НПЗ, рассоложенных в прибрежных районах страны. Три этих завода ("Шанхай шихуа", "Цзиньлин шихуа" и "Хайнань ляньхуа") уже поставляют на рынок топливо, полностью соответствующее новым требованиям.

Порты Шанхая и провинции Чжэцзян готовы к бункеровке морских судов низкосернистым флотским мазутом. Экспорт этого топлива планируется осуществлять почти в полсотни зарубежных портов, таких как Сингапур, Хамбантота, порты района ARA (Антверпен – Роттердам - Амстердам).

Альтернативой использованию мазута является бункеровка судов сжиженным природным газом, однако в настоящее время этим топливом заправляется менее 1% судов, тогда как флотским мазутом - более 80%.

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Sinopec готовится экспортировать низкосернистый флотский мазут в 50 зарубежных портов

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Теги: Китай, Sinopec, мазут, экспорт



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