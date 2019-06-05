02 Октября 2020
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Происшествия Липецкая область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Заключенный одной из колоний в Липецкой области получил штраф за татуировку в виде свастики

В одной из колоний, расположенной в Липецкой области заключенный получил штраф за "незаконную" тату, передает корреспондент Накануне.RU.

Гражданин, отбывающий наказание в исправительной колонии № 5 УФСИН России по Липецкой области, умудрился сделать татуировки в виде свастики. Как известно, это один из символов Третьего рейха. Законодательно запрещенную татушку обнаружили прокуроры в ходе проверки.

(2005)|Фото: tattoo.x-forum

Как сообщает пресс-служба региональной Липецкой прокуратуры, публичная демонстрация нацистской символики, согласно российского законодательства, является одним из видов экстремистской деятельности. Получается, заключенный стал еще и экстремистом.

По результатам проверки прокуроры возбудили дело об административном правонарушении, а суд привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа.

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Заключенный одной из колоний в Липецкой области получил штраф за татуировку в виде свастики

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Теги: свастика, татуировка, штраф



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