02 Октября 2020
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сквер у драмтеатра, кресты, строительство храма екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Итоги протестов: Куйвашев покинул группу глав с сильным влиянием, Орлов упал на дно

Большинство врио глав регионов в мае укрепили свое влияние, а позиции ряда действующих губернаторов распределились в том числе благодаря их социально-экономическим инициативам и резонансным протестным кампаниям. Так, наибольшее падение демонстрируют главы регионов, в которых усилились протестные настроения, в первую очередь это заметно по Свердловской и Архангельской областям. Такие данные содержатся в майском рейтинге влияния региональных руководителей, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Доклад имеется в распоряжении Накануне.RU.

Дополнительные политические очки в мае получили главы субъектов РФ, выступившие с собственными инициативами в социально-экономической сфере. Так, укрепил позиции губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который переместился с 8-го на 6-е место. Росту поспособствовало его предложение обязать российские суда заходить для ремонта в российские порты.

Глава Мордовии Владимир Волков усилился, поднявшись в рейтинге с 9-го на 7-е место после позитивной оценки ситуации в регионе президентом РФ Владимиром Путиным, а также серии встреч, где обсуждались договоренности по реализации инвестиционных проектов республике.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова укрепила позиции, поднявшись с 14-го на 13-е место. Аналитики объясняют это проведением "Прямой линии" с жителями и встречей с дольщиками Сургута. Усилился в мае и глава Тюменской области Александр Моор (с 12-го на 11-е место)

В группу с сильным влиянием переходит глава Белгородской области Евгений Савченко (с 21-го на 18-е место), озвучивший ряд инициатив по развитию сельских территорий (в том числе по поводу введения дополнительных налогов на прибыль агрохолдингов).

Политологи оценили и модели трансформации кадровой политики, проводимые новыми врио губернаторов. По мнению экспертов, систему власти назначенцы формируют по двум сценариям - либо через максимально быструю кадровую перезагрузку с привлеченными из федеральных органов власти специалистами, либо через использование осторожного кадрового подхода с опорой на готовые к диалогу региональные элиты.

Бату Хасиков в Калмыкии как раз демонстрирует первый подход, назначив на высокопоставленные должности внешних по отношению к региону персоналий (например, главой правительства региона стал Юрий Зайцев – уроженец Московской области, ранее работавший гендиректором "МРСК Северного Кавказа"). По мнению АПЭК, такая модель способствовала усилению критики в адрес Хасикова.

Более осторожным вариантом этого сценария является кадровая политика врио главы Челябинской области Алексея Текслера, отметили в АПЭК. "После его прихода состоялись отставки знаковых фигур, работавших в прошлой администрации (в частности, вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева) с привлечением в команду лиц с опытом работы в других регионах и в федеральных структурах (пример - назначение вице-губернатором Егора Ковальчука, начинавшего карьеру на Южном Урале, но затем работавшим в администрации ХМАО и в Минстрое", - говорится в исследовании.

Кадровая стратегия врио главы Оренбургской области Дениса Паслера является примером осторожной модели трансформации системы власти. "В апреле-мае 2019 года им проводилась осторожная кадровая политика на уровне регионального правительства при перестановках на муниципальном уровне, в том числе сопровождавшихся жесткой критикой со стороны нового руководителя Оренбуржья (показательна отставка мэра Орска Андрея Одинцова)", - считают политологи.

В АПЭК выделили и ряд факторов, обусловивших ослабление влияния ряда региональных руководителей. Прежде всего, это резонансные протестные кампании и связанные с ними неудачные решения в работе с общественным мнением.

В мае существенное падение продемонстрировал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Он покинул группу с очень сильным влиянием, переместившись с 17-го на 27-е место в рейтинге. Это произошло после серии уличных акций против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.

Продолжающиеся протесты против создания полигона ТБО в Шиесе Архангельской области негативно повлияли на позиции главы этого региона Игоря Орлова (он переходит с 69-го на 84-е место).

столкновения, активисты, Шиес, забор, ОМОН(2019)|Фото:vk.com Поморье - не помойка

Вновь нестабильность уровня влияния демонстрирует врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов - он упал с 6-го на 9-е место в мае на фоне скептических оценок позиционирования во время предвыборной кампании, а также ряда некоторых протестных акций в регионе (например, выступлений обманутых дольщиков).

Ослабевают позиции и главы Калининградской области Антона Алиханова после получившего негативный резонанс его высказывания по поводу очередей в детсады. Шесть позиций в рейтинге потерял и глава Пермского края Максим Решетников (с 30-го на 36-е место). По словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, этот тренд можно объяснить ситуативными колебаниями.

В целом, как подчеркивают политологи, в мае ярко проявилась социальная составляющая региональной политики Кремля. "Серьезные вопросы к темпам реализации нацпроектов, поставленные президентом, могут свидетельствовать о том, что значимость проведения эффективной социальной политики как важного критерия оценки работы губернаторов также может возрасти", - считают в АПЭК.

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Итоги протестов: Куйвашев покинул группу глав с сильным влиянием, Орлов упал на дно

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Теги: АПЭК, евгений куйвашев



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