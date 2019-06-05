В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного лидера "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ России 4 июня задержали главаря местной ячейки организации "Свидетели Иеговы"* (признана Верховным Судом Российской Федерации экстремистской - прим.).

В Севастополе мужчина организовывал собрания, пропагандировал идеи секты и вербовал к себе новых членов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального силового ведомства.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по адресам проживания подозреваемого и членов организации проведены обыски.Сотрудники ФСБ изъяли более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований, различные брошюры.

Силовики решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.