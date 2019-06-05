02 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) (2018) | Фото: korolevriamo.ru

Ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева задержан в Москве

В Москве задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-математического института (МФТИ) Роман Ковалев.

По данным правозащитников, задержание прошло в рамках дела обвиняемого в госизмене 75- летнего ученого Виктора Кудрявцева.

Как передает "Интерфакс", следствие тщетно добивалось от Кудрявцева показаний против Ковалева. Отмечается, что они выпустили несколько совместных научных трудов.

Напомним, 22 июля 2018 года суд в Москве арестовал сотрудника ЦНИИмаша. Ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Сообщалось, что по делу некоторое время назад был опрошен Владимир Лапыгин, осужденный за госизмену в 2016 году. Он был задержан в мае 2015 года. Лапыгин много лет трудился в ФГУП "ЦНИИмаш", которое является головным институтом Роскосмоса. Также ученый работал преподавателям в МГТУ им. Баумана.

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Ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева задержан в Москве

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Теги: виктор кудрявцев, роман ковалев



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