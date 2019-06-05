02 Октября 2020
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Образование В России
ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: gazetahimik.ru

ЕГЭ организован так, чтобы держать всех в напряжении, - председатель профсоюза "Учитель"

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) организован так, чтобы держать в напряжении детей, их родителей и учителей, считает председатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий. Методические рекомендации для педагогов, сопровождающих детей на ЕГЭ и Государственной итоговой аттестации (ГИА), делают процесс сдачи экзаменов еще более стрессовым для всех его участников. Своим мнением Всеволод Луковицкий поделился на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.
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Экзамены всегда вызывали стресс у учеников – что сейчас, что во времена традиционной итоговой аттестации, напомнил Всеволод Луховицкий.

"Изменилось одно – в массовом сознании, прежде всего у родителей, изменились представления о роли этого экзамена. Не было раньше такого, что ты не сдал экзамен, и на этом кончилось все, что ты не поступил в институт - и кончилась твоя жизнь. Сейчас это у многих родителей в головах. Часто выпускники говорят, что у них нет уверенности в том, что они сумеют зарабатывать на жизнь, как-то пробиться, что у них будет нормальная работа и жизнь. Это тяжело сказывается и на восприятии ЕГЭ", - отметил председатель профсоюза "Учитель" на пресс-конференции в НСН.

Кроме того, сама процедура сдачи ГИА и ЕГЭ делает процесс невыносимым для всех его участников – учеников, их родителей и учителей, считает Луховицкий.

Всеволод Луховицкий рассказал, что в методических рекомендациях по сдаче ГИА для учителей прописан каждый шаг сопровождающих на экзамене.

"Канцелярским деловым стилем написано 150 страниц жутчайших инструкций. Учителя, которые работают на ЕГЭ, боятся сказать лишнее слово!" – отметил учитель.

Так, например, сопровождающим запрещено без протокола давать участникам ГИА и ЕГЭ какие-либо разрешенные "средства обучения и воспитания" – линейки и транспортиры, если школьники забыли их дома. Также учитель не имеет права отлучаться со своего поста в течение всего экзамена.

Требования ужесточились с 2013 г., когда было объявлено о массовом списывания на ЕГЭ, добавил Луховицкий.

"ЕГЭ организован так, чтобы держать в очень большом напряжении и учителей, и детей, и родителей", - заметил председатель профсоюза.

Учеников не могут избавить от страха перед экзаменами в школе: там не хватает психологов, а учителя заинтересованы в наивысших баллах своих подопечных.

"О какой психологической работе можно говорить, когда школа оценивается по результатам ЕГЭ? Как учитель может спокойно и ласково говорить с детьми о ЕГЭ, если он знает, что ему денег не дадут, если школа не покажет высокие результаты?" – пояснил Луховицкий.

ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность(2016)|Фото: gazetahimik.ru

Учитель сомневается, что новый приказ Минпросвещения об оценке школ по другим критериям, нежели результаты ЕГЭ, будет адекватно выполняться в регионах.

У самих педагогов ЕГЭ также вызывает напряжение: их "сгоняют" на экзамены под предлогом "гражданской обязанности", добавил Луховицкий, тогда как работа на пунктах проведения экзаменов не всегда оплачивается.

Отметим, что нынешняя экзаменационная кампания не обошлась без сбоев. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку: не открылись диски с заданиями. Повезло лишь субъектам, вошедших в число "пилотных", где Рособрнадзор тестирует передачу заданий через "защищенный канал связи".

Однако и там произошли нештатные ситуации. В конце мая глава региона, попавшего в число "пилотных", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора над организацией ЕГЭ из-за сбоев во время ЕГЭ по математике в двух школах. Теперь части выпускников придется сдавать экзамен в июне и июле – в резервные дни.

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ЕГЭ организован так, чтобы держать всех в напряжении, - председатель профсоюза "Учитель"

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Теги: егэ, экзамен, учитель, гиа, огэ



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