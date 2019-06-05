В Магнитогорске за присвоение и растрату осудили экс-главу центра помощи детям "Родник"

В Магнитогорске осудили экс-директора центра помощи детям "Родник".

Ее признали виновной в присвоении и растрате казенных денег, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Женщина похитила свыше 1,1 млн руб. Она фиктивно трудоустроила в учреждение трех человек, за которых получала зарплату - на самом же деле люди не работали в учреждении.

Суд назначил ей 3,5 года в колонии общего режима. Также женщина должна вернуть в учреждение всю похищенную сумму.