В результате разгерметизации на уральском предприятии погиб рабочий

В уральском городе Асбест на одном из предприятий погиб рабочий. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось сегодня днем: предварительно установлено, что в результате разгерметизации емкости, задействованной в технологическом процессе, произошло травмирование работника 1975 года рождения. От полученных повреждений он скончался через некоторое время.

Сейчас на месте происшествия работает следователь СКР. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.