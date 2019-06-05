02 Октября 2020
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Тимати Анастасия Решетова (2019) | Фото:instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати и вице-мисс Россия Анастасия Решетова ждут ребенка

Музыкант Тимур Юнусов (35), более известный как Тимати, и его 23-летняя подруга, вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова ждут ребенка. Для Анастасии это будет первенец, а у рэпера уже есть дочь Алиса, рожденная в отношениях с Instagram-моделью Аленой Шишковой.

О своем интересном положении Решетова сообщила в Instagram, опубликовав фотосессию с бойфрендом. На снимках видно, что срок беременности уже довольно большой. "Растем" – лаконично подписала женщина сет.

Ð¢Ð¸Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸ ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ñ Ð ÐµÑˆÐµÑ‚Ð¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/volkonskaya.reshetova

Тимати и Анастасия встречаются уже несколько лет. В прошлом году Тимати отметил 35-летие выходом нового клипа, в котором рассказал о своих успехах и снял четырехлетнюю дочь Алису.

В тексте песни говорится о том, что Тимати хочет еще детей: "Мама, мне уже 35, пора жениться или тему закрывать. Одобри хоть кого-то – хочу еще детей. Алиса мне сказала, что я женюсь на ней. Ха, это долбанная правда: я вряд ли допущу к ней кого-то ближе ярда".

Вероятно, мама "одобрила" Решетову, хотя о свадьбе ничего пока не известно.

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Тимати и вице-мисс Россия Анастасия Решетова ждут ребенка

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Теги: тимати, анастасия решетова, беременность и роды



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