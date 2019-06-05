Ямальские археологи вскроют некрополь 19 века
Летом 2019 г. археологи Научного центра изучения Арктики исследуют древний могильник Нюрымпосллор, расположенный между Салехардом и поселком Зеленый Яр. В этом месте находятся могильные впадины, одну из которых ученые вскрыли в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.
Как рассказал научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев, предварительный осмотр выявил 26 могильных впадин, среди которых были взрослые, детские, двойные и тройные захоронения.
"Был найден кенотаф (имитация могилы). Интересно выяснить, это был единичный случай или нет", - сказал он на пресс-конференции.
В 2017 г. ученые вскрыли одну из могил, в ней на своих местах лежали предметы, которые предположительно использовались при жизни охотником: топор, котел, нож, фрагмент капкана. Самого человека не было. Если другие погребения тоже окажутся пустыми, то могильник станет первым кенотафом на Ямале. Если же будут найдены останки, ученые проведут генетический анализ мумий.
В экспедиции будут участвовать ученые из Тюмени, Екатеринбурга и антропологи из Южной Кореи.