Игорь Артамонов на встрече с дольщиками: Разбираемся с каждой ситуацией, чтобы решить проблемы граждан

ВРИО главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с дольщиками, передает корреспондент Накануне.RU. Представители пяти инициативных групп – участники долевого строительства домов в Елецком и Университетском, 30 и 32 микрорайонах задавали вопросы главе региона и застройщикам, которые касались завершения строительства проблемных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Липецкой области.

Участников долевого строительства дома № 24 по ул.Ударников интересовало, когда они увидят начало работ. Первоначально дом начала возводить компания "ЛИСК" в 2014 году, более сотни человек рассчитывали получить жилье в октябре 2016 года. Права новому застройщику ООО СЗ «Строймастер» перешли в конце апреля 2019 года, но пока ни техники, ни рабочих люди на стройке не видят. Как рассказал представитель компании, дом будет сдан в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, работы на площадке начнутся до конца этой недели.

«Если «Строймастер» не выйдет на объект в ближайшие четыре дня, как сегодня было обещано жителям, мы сменим застройщика. Жители будут следить за всем и пришлют мне фото со строительной площадки», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Участникам долевого строительства домов I-15, I-19 и II-19 в микрорайоне «Елецкий» представили новых застройщиков – компании «Спецфундаментстрой» и «Dekra». Было решено, что через две недели они снова встретятся с представителями инициативных групп.

В отношении домов 3, 3А по улице Богдана Хмельницкого также достигнута договоренность с компанией «Dekra». Как рассказал ее представитель, судьба дома станет известна в течение трех недель. Возможна как достройка, так и переселение людей в другие дома, которые возводит эта компания.

С участниками долевого строительства, включенными в реестр пострадавших граждан, администрацией области и лично ВРИО главы администрации Игорем Артамоновым проводятся регулярные встречи.

«По большинству домов найдены инвесторы. Есть сложные ситуации, разбираемся с каждой, чтобы решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков», - отметил Игорь Артамонов.

В мае 2019 года началась передача ключей дольщикам домов №10 и №22/3 в микрорайоне «Европейский», застройщика ОАО «Эксстроймаш». Строительство было завершено в рамках внешнего управления с привлечением подрядчика-инвестора – ПАО «Орелстрой». Как сообщает управление строительства и архитектуры области, вручено уже 270 ключей.

В реестр «проблемных» объектов включены 15 многоквартирных домов (застройщики - ОАО «Эксстроймаш», ООО «РЦ «Строй-Град», АО «ЛИК», ООО «ЛИСК», ООО СК «Велес», ЗАО СК «Липецкметаллургстрой», ООО Строительное управление-10 треста «Липецкстрой»). В отношении ряда жилых домов выполнена смена застройщика. Наибольшие проблемы возникают с восстановлением прав граждан, заключивших договоры в отношении жилых помещений в многоквартирном дом по улице 50 лет НЛМК застройщика ООО Строительное управление-10 треста «Липецкстрой». В связи с самовольным изменением застройщика проектной документации завершение строительства невозможно без нарушения законодательства о градостроительной деятельности и требований технических регламентов.

В целях выхода из сложившейся ситуации управлением строительства и архитектуры области разрабатывается проект изменений в областной закон о защите прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов в части установления дополнительной меры поддержки: предлагается предусмотреть предоставление жилых помещений гражданам застройщиками, осуществляющими завершение строительство иных «проблемных» объектов.