02 Октября 2020
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коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российских чиновников, причастных к оформлению гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил в Брюсселе с руководством ЕС возможные санкции против российских чиновников, "виновных в паспортизации Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба его администрации.
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Обращает на себя внимание формулировка. Не говоря об отсутствии какого-либо запрета странам принимать кого-то в свое гражданство, невиновностью в Киеве, видимо, считают свою политику лишения граждан, которых считают своими, любых документов.

"Все осталось, как было при Порошенко", - написал политолог Владимир Воля.

Журналист Андрей Головачев отметил, что Зеленский "оттарабанил в Брюсселе порошенковский внешнеполитический минимум".

"Я не удивлюсь, что именно на "миротворца" Зеленского придутся наши самые тяжелые годы противостояния с Россией", - написал он.

Как сообщало Накануне.RU, 13 мая экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что если ЕС не введет новых жестких санкций против России за паспорта для Донбасса, то это будет "зрада". При этом ЕС не планирует вводить такие санкции. Это решение поддерживают всего несколько стран.

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Зеленский призвал ЕС ввести санкции против российских чиновников, причастных к оформлению гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, санкции, Донбасс, гражданство РФ



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