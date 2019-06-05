Милонов отговаривает людей ехать в Чернобыль, Онищенко – не доволен новым сериалом

После выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" количество желающих посетить "зону" значительно возрастет, предполагают эксперты по туризму. А депутат Госдумы Виталий Милонов уже спешит предостеречь поклонников фильма и призывает их не ездить в Чернобыль.

"Это было бы хорошо, если бы российские власти и, предположим, Федеральное агентство по туризму выпустили бы предупреждение, что это смертельно опасно. И нормально просто предостеречь: "Ребята, вот то, что вы видите на картинке - вы видите на картинке с экрана, а то, что вы увидите там, может быть очень захватывающе и чарующе, но это смертельно опасно". И любой, кто учился в школе, прекрасно знает, что радиация очень долго остается в таких местах и ехать туда - это на самом деле неоправданный риск", - цитирует Милонова агентство "Москва".

Депутат выразил надежду, что создатели сериала объективно покажут произошедшие тогда в Чернобыле события.

"Я надеюсь, что этот сериал покажет трагедию и опасность такого халатного отношения к радиации, которая у нас сейчас есть. Я слышал, что кто-то критикует, что в сериале нет негров. Я слышал такое мнение от какого-то английского критика. Это смешно, конечно. Почему там нет людей иной расы и иной сексуальной ориентации? Это, как говорится, у кого что чешется. А в целом, если этот сериал будет относительно объективен, хотя он не может быть объективен на 100%, потому что даже наши историки спорят, то, по крайней мере, это сможет приковать наше внимание к этой проблематике", - заявил Милонов.

Между тем, выход фильма прокомментировал еще один известный российский чиновник, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Как оказалось, он и сам является ликвидатором аварии на ЧАЭС. Фильм он не смотрел, но осуждает. "Если это новодельный фильм, то очевидно он будет тенденциозным — в отрицательных трактовках, в непонимании происходящего. О съёмках этого фильма я не знал, хотя, казалось бы, если ты хочешь что-то снять, то спроси людей, которые этим занимались, а потом уже давай свою трактовку. Я перед вашими глазами представляю шестисоттысячную армию ликвидаторов", - сказал Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".