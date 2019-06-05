02 Октября 2020
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Политика Южный ФО В России
Владимир Путин, Сергей Морозов, врио главы Астраханской области (2018) | Фото:http://kremlin.ru/

СМИ: Ушедший в отставку Морозов переходит на работу в спецслужбу

Врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, ушедший в отставку, в дальнейшем будет работать в одной из российских спецслужб. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Также сообщается, что вынужденная отставка обусловлена семейными обстоятельствами.

Ранее сегодня президент Владимир Путин принял отставку Морозова по собственному желанию.

Также Путин провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Напомним, в сентябре прошлого года в Астраханской области был смещен со своего кресла глава Александр Жилкин. Его заменили на Сергея Морозова, трудившегося до этого в ранге замруководителя Таможенной службы.

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СМИ: Ушедший в отставку Морозов переходит на работу в спецслужбу

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Теги: сергей морозов, астраханская область



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Ранее 05.06.2019 14:18 Мск Врио губернатора Астраханской области отправлен в отставку

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