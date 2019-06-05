На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, один человек пострадал

Неудачи преследуют съемочную группу юбилейной, 25-й серии бондианы. Сначала с травмой ноги на операционный стол угодил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг, а теперь ранение получил один из членов съемочной команды.

Как сообщается в твиттер-аккаунте проекта, контролируемый взрыв разрушил часть декорации на британской студии Pinewood, один из членов съемочной группы получил легкое ранение.

Напомним, на роль Джеймса Бонда долгое время не могли найти актера, то публике он не нравился, то сами звезды отказывались, то слишком молодой, то вообще – женщина. В итоге решили уговорить Крэйга сняться еще в одном фильме. Говорят, он согласился за бешеные деньги.