02 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Джеймс Бонд агент 007 Дэниел Крейг (2012) | Фото:telegraph.co.uk

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, один человек пострадал

Неудачи преследуют съемочную группу юбилейной, 25-й серии бондианы. Сначала с травмой ноги на операционный стол угодил исполнитель главной роли Дэниел Крэйг, а теперь ранение получил один из членов съемочной команды.

Как сообщается в твиттер-аккаунте проекта, контролируемый взрыв разрушил часть декорации на британской студии Pinewood, один из членов съемочной группы получил легкое ранение.

Напомним, на роль Джеймса Бонда долгое время не могли найти актера, то публике он не нравился, то сами звезды отказывались, то слишком молодой, то вообще – женщина. В итоге решили уговорить Крэйга сняться еще в одном фильме. Говорят, он согласился за бешеные деньги.

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На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв, один человек пострадал

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Теги: джеймс бонд, съемки, взрыв, пострадавший, дэниел крэйг



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Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2019 16:21 Мск На съемках фильма о Джеймсе Бонде арестовали вуайериста, установившего камеру в женский туалет

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