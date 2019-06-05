Главу минпрома Южного Урала определят по конкурсу

Главу министерства промышленности Челябинской области определят по результатам открытого конкурса. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я объявляю открытый конкурс на позицию министра промышленности. Сейчас запустим процедуру, соответствующие команды я уже дал. Готовим документацию на конкурс", - отметил он.

Напомним, Текслер анонсировал появление минпрома в конце мая. "В одном из ключевых промышленных регионов страны это очевидная необходимость. То, что ей пренебрегали ранее, для меня так же странно, как и для вас. Безусловно, это потребует и кадровых решений, поддерживающих новые приоритеты. Такие решения будут, причем в ближайшее время", - отмечал он.