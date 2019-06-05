02 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Валдай 45Р (2019) | Фото: admhmao.ru

Экономичность, экологичность и комфорт: Югра закупила инновационные теплоходы на подводных крыльях

Из столицы Югры в Сургут и Нялино будут курсировать два новых теплохода "Валдай 45Р". Судна с современной навигацией и обновленной крыльевой системой правительство округа закупило взамен теплоходов "Линда". Сегодня губернатор Югры Наталья Комарова оценила возможности нового речного транспорта и уточнила, не изменится ли стоимость проезда для населения, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

За восемь часов при скорости 65 км/ч "Валдай 45Р" преодолевает расстояние в 400 км без дозаправки. От предшественников судно отличает новый двигатель, современная навигация и крыльевая система. Для удобства пассажиров в теплоходе установлены ортопедические кресла и кондиционеры.

Новые теплоходы экологичны и экономичны, подчеркнул генеральный конструктор ЦКБ имени Алексеева Георгий Анцев.

"Корабль на подводных крыльях, основной корпус не контактирует с водой, не развивает коррозию почвы вдоль берегов рек. От него нет волны, то есть он не создает некомфортных условий тем, кто находится рядом. "Валдай" экономичнее подобных водоизмещающих судов", - рассказал он.

Валдай 45Р(2019)|Фото: admhmao.ru

Валдай 45Р(2019)|Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова уточнила, не изменится ли стоимость проезда на новых теплоходах для населения.

Тариф останется прежним, заверил генеральный директор АО "Северречфлот" Айрат Чумарин.

Валдай 45Р, Наталья Комарова, Георгий Анцев, Айрат Чумарин(2019)|Фото: admhmao.ru

"Во время проведения пробного рейса мы поняли, что эксплуатационные характеристики "Валдая" выдержаны, а именно от них зависит стоимость билета", - ответил он.

Теплоходы будут курсировать по маршрутам "Ханты-Мансийск – Сургут" и "Ханты-Мансийск – Нялино".

Валдай 45Р(2019)|Фото: admhmao.ru

Теплоходы "Валдай 45Р", созданные в известных на весь мир разработками экранопланов и скоростных кораблей АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", сменят судна типа "Линда" в рамках реновации "Северречфлота". Глава региона отметила, что правительство продолжит оказывать поддержку реновации речного флота Югры, запланированную на 2019-2037 гг., ведь действующий флот эксплуатируется уже 30 лет.

"Сегодня мы открываем первую линию на Севере. Это стало возможным благодаря сильной позиции губернатора Югры. Мы входим в новую эпоху кораблестроения", - отметил генеральный конструктор ЦКБ им. Алексеева Георгий Анцев.

Валдай 45Р(2019)|Фото: admhmao.ru

Отметим, что приобретение теплоходов "Валдай 45Р" стало возможным благодаря совместной работе правительства Югры и Министерства транспорта РФ.

Презентация теплохода состоялась год назад на Петербургском международном экономическом форуме. Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов России, который приобрел корабли.

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Экономичность, экологичность и комфорт: Югра закупила инновационные теплоходы на подводных крыльях

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Теги: теплоход валдай 45р, югра, хмао, наталья комарова, речной флот



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